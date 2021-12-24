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Одесский аэропорт станет всепогодным (почти)

Одесский аэропорт станет всепогодным (почти)

С новым оборудованием, которое установили на взлетно-посадочной полосе одесского аэропорта, туман теперь не так страшен при посадке самолетов, как было ранее. С новыми приборами в Одессе смогут избежать 90% отмен рейсов.

Самолеты в аэропорту «Одесса» смогут приземляться даже в туман

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О том, что 24 декабря одесский аэропорт получил сертификацию оборудованию взлетно-посадочной полосы по II категории ICAO, сообщило издание Avianews.

Теперь самолеты получили возможность приземляться при гораздо худших условиях из-за тумана, чем раньше.

Если раньше минимальная видимость, при которой самолеты могли приземлиться, составляла 550 метров, то теперь, при наличии у пилота соответствующих допусков, минимальная видимость составляет 300 м.

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В Украине всего два три аэропорта с ВВП II категории и один с категорией III-A

Коммерческий директор аэропорта Вячеслав Чеглатонев рассказал, что взлетно-посадочной полосе уже остановлено оборудование и более высокой категории III-A. Когда сертификацию пройдет и оно, минимальная видимость, обеспыливающая возможность посадки составит и вовсе 200 м.

Пока в Украине есть всего один аэропорт, сертифицированный по этой категории – Борисполь. А вторая категория, которую получил сегодня аэропорт Одесса, есть только в международных аэропортах Харькова и Львова.

Даже столичные «Жуляны» имеют полосу только I категории.

При этом представитель аэропорта отметил, что нужно понимать – чтобы рейс был выполнен и сел при плохой видимости, помимо соответствующей сертификаций взлетно-посадочной полосы, пилоты и самолеты тоже должны иметь соответствующие допуски.

Ранее «Одесская Жизнь» сообщала, что одесский аэропорт перешел с автобусов на телетрапы.

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Фото Avianews.com

 

 

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Редакция ПРОФИЛЬ

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