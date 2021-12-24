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На Таирова заработал новый ледовый каток (фото, видео)

На Таирова заработал новый ледовый каток (фото, видео)

24 декабря 2021 года на проспекте Небесной Сотни, 6 открыли новую ледовую арену. Расположилась она на месте заброшенного скейт-парка. Его тоже восстановили.

Новый каток оценили фигуристы и хоккеисты

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Открытие вышло праздничным. На катке даже устроили показательные выступления фигуристов и хоккейной команды «Морские волки».

Маленьких одесситов развлекали аниматоры в новогодних костюмах, работали фото- и фудзоны, и, главное — прокат коньков. Так что все желающие сразу могли опробовать новый лед.

Будет площадка для экстремалов

— Длительное время площадка, где когда-то располагался скейт-парк, находилась в ненадлежащем состоянии. Перед наведением здесь порядка мы обсудили наши намерения со спортсменами. И пришли к единому мнению, что площадка должна быть всесезонной. В зимнее время здесь будет работать каток, а летом площадка будет использоваться для занятий экстремальными видами спорта, — рассказал мэр Одессы Геннадий Труханов.

Часть элементов скейт-парка уже установлена и, как отметили юные спортсмены, в хорошую погоду может использоваться для катания на самокатах, скейбордах, роликах и т.д.

Спортивное пространство находится на балансе КП «Стадион «Спартак», которое несет ответственность за порядок, сохранность и организацию мероприятий.

Читайте также таш материал о том, как каток готовили к открытию, и что там будет еще.

Ранее «Одесская Жизнь» уже рассказывала о грандозных планах городских властей реконструировать заброшенный скейт-парк на проспекте Небесной Сотни.

Также читайте о том, как на поселке Котовского возродили старый скейт-парк и при этом украли чать денег.

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Фото с сайта Одесского городского совета

 

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Редакция ПРОФИЛЬ

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