В Суворовском районе без электричества остался целый микрорайон

Около десятка высоток ЖК «Острова» на поселке Котовского остались сегодня без света. Причина в повреждении магистрального электрокабеля.

По сообщениям жильцов микрорайона, виноваты, скорее всего строители, возводящие по соседству школу.

По свидетельствам очевидцев, кабель буквально взорвался, засыпав прилегающую территорию морем искр.

Кстати, возводимую школу очень ждут местные жители, но ей пока не везет. Сначала подрядчик взял деньги у города, но стройку так и не начал. 17 млн грн пропали неизвестно куда. Сейчас руководитель оскандалившейся «Магма групп» под следствием. Дело было еще в 2018 году.

Сейчас строительство школы возобновили, уже возвели цокольный этаж, и вот, очередное ЧП, на этот раз с электрокабелем.

И это при том, что у жителей «Островов» итак не все в порядке с электроснабжением. Многие дома получают электричество по промышленным тарифам, а это примерно в 4 раза больше обычных для населения. Плюс электросистемы не выдерживают нагрузок, сети перегружаются и там постоянно срабатывает автоматика, отключающая электроснабжение домов.

Но поменять магистральный кабель намного сложнее, чем просто поднять рубильник автомата в случае отключения.

Проживающие там люди даже вынуждены перекрывать дороги, чтобы сдвинуть с мертвой точки решение вопроса о переводе домов с промышленных на потребительские тарифы за электроэнергию.

Кстати, нынешний инцидент не первый, обесточивающих ЖК «Острова». В августе прошлого года из-за пожара в электрощитовой дома уже оставались без света.

И никто в тот раз не спешил восстанавливать электроснабжение. Жители были вынуждены организовать акцию протеста и перекрыть дорогу, чтобы власти обратили внимание на их проблему.

Фото «Думской»