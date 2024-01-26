У Приднестровья проблемы, а боится Молдова

В Приднестровье «подгорает»

В непризнанной сепаратистской части Молдовы в среду прошел многочисленный митинг-протест, организованный местными профсоюзами. Основная массовка – бюджетники, не сумевшие объяснить, почему пришли. Повод – введение с 1 января поправок в Таможенный кодекс РМ. По новым правилам компании с левого берега Днестра, зарегистрированные в РМ, обязали уплачивать пошлины на ввоз и вывоз товаров. Центральная власть объяснила это необходимостью создания равных условий для предприятий по обоим берегам. Но Тирасполь, привыкший за тридцать лет паразитировать на бесплатных условиях, такой поворот событий разочаровал.

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«Обраткой» стало задержание кишиневской съемочной группы в местном Министерстве госбезопасности. Журналистов TV8 Виорику Тетару и Андрея Каптаренко допрашивали в разных помещениях под видеозапись более трех часов. За это время правозащитники обратились в дипмиссии, ОБСЕ и Управление ООН по правам человека в Молдове. Расследованием похищения людей занялась прокуратура РМ. Журналистам не разрешили самостоятельно покинуть Тирасполь. Гебисты вывезли их на административную границу региона и выставили за пределы своей вотчины. Снятые кадры бесед с людьми силовики вынудили удалить.

Молдавские сепаратисты могут остаться без газа

Весь приднестровский режим все эти годы существует только благодаря бесплатному российскому газу, который поступает туда через Украину. Приднестровье не имеет прямого договора с Газпромом. Финансовые обязательства гарантирует поставщику АО «Молдовагаз». Долг непризнанного сегмента РМ за эти годы близится к 11 млрд долларов. Все активы АО, согласно балансу, составляют около 700 млн долларов.

То есть Газпром, по указанию Кремля, все это время финансировал приднестровский неконституционный режим, конвертируя дармовой газ в бюджетные средства, поддерживая очаг напряженности и расшатывая ситуацию в стране, — поясняет Сержиу Тофилат.

До трети бюджета приднестровского региона набирается в результате перепродажи этого газа крупнейшим потребителям на левобережье – Молдавскому металлургическому заводу и Молдавской ГРЭС. А свою продукцию – металл и электроэнергию – те по рыночным ценам продают на экспорт. Ну а население ПМР платит за газ в 20 раз меньше, чем жители РМ. Хотя даже эти крохи Тираспольтрансгаз не перечисляет Молдовагазу, а переводит на местные бюджетные счета.

После начала путинской агрессии, в Украине появился закон, запрещающий российским кампаниям, подконтрольным Кремлю, заключать любые договоры с нашими партнерами. Действующий транзитный договор заканчивается 31 декабря этого года, и Газпром или какая-либо его дочерняя компания больше не будут допущены к этим аукционам. Приднестровскому режиму придется повысить тарифы до общемолдавских, а зарплаты внутри этого образования не изменятся. В результате гуманитарная ситуация там ухудшится настолько, что это станет практическим банкротством для сепаратистского режима.

Куда смотрит Кишинев?

Молдова еще с декабря 22 года закупает голубое топливо у европейских трейдеров, что обеспечивает ей стабильность и тарифов, и поставок. Кроме того, последние несколько лет здесь серьезно задумались об энергосбережении, когда в многоэтажки тепло поставляется по «горизонтальной схеме».

Модернизация системы не дешевая, происходит медленно, но 70 экспериментальных домов в Кишиневе и Бельцах, где ввели горизонтальное разведение, продемонстрировали снижение потребления теплокалорий на 25-30%. Если к этому добавить утепление здания, экономия может достичь 60%.

Несколько другое дело с электроэнергией. Сегодня 85% электричества, которое потребляют жители Молдовы, производится на МолдДРЭС по цене 60€ за мегаватт. Альтернативно есть возможность покупать электроэнергию из Румынии.

При этом тариф вырастет не весомо – до 25%. Но есть техническая сторона: единственная линия, по которой РМ получает эту электроэнергию, заходит в Вулканешт на юг Молдовы, оттуда – в Тирасполь, и только потом – в Кишинев. То есть сепаратистский режим легко сможет красть проплаченные мегаватты, а то и вовсе устроить Молдове перебои с энергоснабжением в часы пик. Хотя республика уже сыграла на опережение и с 2021 года строит ветку в обход прокремлевских муртадов. Но готова она будет года два.

По северной части Приднестровского региона у них нет возможности получать электроэнергию от МолдДРЭС, даже если предприятие будет поддерживать работу блоков на запасах угля. Потому что снабжение идет через украинскую энергосистему. Также возможны перепады или дефицит электроэнергии и в Одесском регионе, потому что все линии все же проходят через Молдавскую ГРЭС, и пока украинская сторона не успела построить дополнительные высоковольтные линии, минуя левобережье. Но для Молдовы и Украины даже самый плохой вариант не критический, а для ПМР в среднесрочной перспективе это полное безгазовое банкротство. С другой стороны, когда они перестанут получать бесплатный газ от Газпрома, там серьезно сократится бюджет – это 130-160 млн долларов в год, – и наибольший удар придет по пенсионному фонду. И здесь важно понять, какие будут гуманитарные последствия для людей среди зимы, если мы ничего не будем делать. Нам нужно подготовиться и разработать план реинтеграции, чтобы этот конфликт разрешить мирным путем и перейти к воссоединению страны, – объясняет эксперт Молдовагаза.

Выборные манипуляции

Если в 2019 году РФ поставляла на внешний рынок 108 млрд куб. м в год, то сейчас этот поток насчитывает немногим более 30 млрд кубов. Безусловно, Кремлю не понравилось, что вся Европа и Молдова в частности не просто не замерзли без российского газа, но и нашли более приемлемые варианты закупок. Путин потерял европейский рынок газа и похоронил «Газпром», но создал предпосылки для развития других стран. Место крупных поставщиков газа в мире заняли США, Австралия, страны Африки. Также увеличила добыча в Норвегии.

Шантаж не удался. Но «фантомные боли» чешутся. И очередные путинские выборы кремлевские идеологи не могут пустить на самотек. Москва уже обратилась в Кишинев с предложением открыть в Молдавии пункты голосования для россиян. Приднестровская оккупированная часть в этом заявлении не фигурирует. Эксперт в области безопасности WatchDog.md Андрей Курерару предложил властям своей страны «элегантное решение»: открыть для граждан РФ несколько участков на подконтрольной территории, но запретить голосование в «шерифской монополии». Официальные лица пока в раздумьях.

В Молдове нужна альтернатива российской пропаганде

В то же время, выборы не за горами и в самой Молдове. Поэтому Москва «бросает на вентилятор» во всех направлениях, главное из которых – украинское. Содействует этому и тот факт, что большинство граждан РМ до сих пор понимают и пользуются русским языком, а также подключены к российской телепропаганде.

Другая проблема в том, что местные независимые каналы мало внимания уделяют международным новостям. И соответственно, большинство людей получают информацию о геополитической ситуации из российских СМИ. Если мы хотим эффективно бороться с этой пропагандой, ее недостаточно запретить, закрыв телеканалы. Потому что народ просто перейдет в онлайн. Целесообразно создать адекватный русскоязычный канал, предоставляющий объективную информацию. А заодно он показывал бы, как живут обычные граждане России – с лопнувшими среди зимы трубами, бандитским режимом, коррупцией. Ведь здесь мало кто знает, что за пост в Фейсбуке, критикующий действия власти или российской армии, ты можешь получить 7-10 лет тюрьмы. А депутаты Думы вот-вот примут закон о конфискации имущества за дискредитацию власти. А так у наших избирателей будет понимание, какие последствия будут, если они проголосуют за пророссийские партии, – уверен Сержиу Тофилат.

Он также считает, что людям по обе стороны Днестра нужно объяснять, какими будут перспективы жизни после воссоединения страны. Сегодня нет социологических измерений по этой теме и нет детально проработанного плана интеграции левобережья.

Там, допустим, есть вопросы в банковской сфере – у людей лежат депозиты, накопленные в течение жизни, чтобы можно было выйти на пенсию. Это около 100 миллионов человек. Что мы делаем с этими средствами – сравняем с нулем, потому что не признаем их валюту или вводим коэффициент конвертации? Тогда нужно обращаться в международные организации за финансовой поддержкой. Это же касается внедрения законодательства Молдовы на территории левобережья. Там должны быть специалисты на уровне местных и центральных властей, полиции, прокуратуры. Медицина, образование, соцсфера – это большое количество человеческих ресурсов, которые должны быть готовы пойти туда работать и проживать там. Вопрос очень непростой, поэтому нужно не стесняться и просить помощи у зарубежных партнеров, – объясняет экспомощник президента.

Быть лит русскоязычному антипутинскому каналу

На ближайших выборах победа демократии в головах большинства избирателей вряд ли возможна, констатирует Сержиу Тофилат, возвращаясь к болезненной теме. Но, продвигая тему создания альтернативного русскоговорящего контента, его единомышленники выдвинули Майе Санду и Владимиру Зеленскому предложение совместного обращения к властям Евросоюза и США для разработки и открытия международного холдинга совместно с балтийскими странами, Арменией, Азербайджаном, Грузией. Специалисты видят идею создания регионального телеканала с филиалами в каждой из стран.

Проект затратный, но авторы инициативы считают его вариантом мягкой и эффективной политики, которую Запад обязан поддержать для противостояния российской пропаганде. Это так называемая долгосрочная стратегия. Аналитик подчеркнул, что нынешний состав Парламента Молдовы настроен проевропейским и осознает риски. Большинство понимают, что Украина сейчас отстаивает, в частности, независимость и их страны. Но при этом Сержиу Тофилат констатировал и «страусиную политику» правительства. Никто из представителей власти до сих пор официально не заявил о том, что неважно, по какой цене Газпром будет поставлять газ, Молдова отказывается от него полностью, потому что каждая копейка, получаемая Газпромом, идет на финансирование путинской агрессии против Украины.

Как ты можешь в этом помогать, если Украина тебя сейчас защищает? Не то сейчас время, но допустим держать нейтралитет, и Молдова не в том положении. Мне кажется, нужно предпринимать более уверенные шаги, называя вещи своими именами, и не боятся говорить электорату, кто такой Путин, что он делает в Украине и каким образом нам противостоять этому. Молдова однозначно на стороне правды и страны. Мы искренне поддерживаем ВСУ. Но многие боятся сделать решительные шаги. А не надо бояться, – отмечает бывший эксперт.

Натали ШЕСТАКОВА

Материал создан с участием CFI, Agence française de développement médias, как часть Hub Bucharest Project при поддержке Министерства иностранных дел Франции.