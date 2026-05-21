Ключевые моменты:

В Европарламенте прозвучало заявление об обострении ситуации вокруг Приднестровья.

Молдавия считает российское военное присутствие в Приднестровье главной угрозой безопасности страны и региона.

Кишинев настаивает на полном выводе российских войск и исключительно в мирное, дипломатическое урегулирование конфликта при поддержке ЕС.

Санду заявила о давлении России через Приднестровье

Российское военное присутствие в оккупированном Приднестровье остается серьезным фактором риска безопасности Молдовы и стабильности всего региона.

По словам президентки Молдовы Майи Санду, Кишинев рассчитывает на мирное урегулирование конфликта при поддержке Европейского Союза и полный вывод российских войск с этой территории. Она подчеркнула, что Молдова настаивает исключительно на дипломатическом пути решения приднестровского вопроса и не рассматривает силовые сценарии.

Отдельно Санда отметила изменения в самом регионе Приднестровья. По ее словам, все больше жителей выезжают на работу в подконтрольную правительству территории Молдовы и постепенно меньше ориентируются на Россию. Она также упомянула энергетический кризис, возникший после прекращения поставок российского газа, из-за чего регион зимой оказался в сложной ситуации.

Президентка подчеркнула, что ключевой проблемой остается именно военное присутствие РФ в непризнанном регионе. В то же время, Кишинев надеется, что появится геополитическое окно возможностей для окончательного мирного урегулирования конфликта без войны.

Комментируя недавний указ Путина по упрощенному получению российского гражданства для жителей Приднестровья, Санду заявила, что это воспринимается в Молдове как инструмент политического давления и запугивания.

Она подчеркнула, что Кишинев не будет подвергаться таким попыткам влияния и не позволит вмешательству во внутреннюю или внешнюю политику страны. По ее словам, несмотря на риторику Кремля, жители региона не стремятся к участию в боевых действиях, а Россия уже неоднократно использовала граждан других государств в собственных военных кампаниях.