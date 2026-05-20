Ключевые моменты:

Указ Путина об упрощении выдачи российских паспортов в Приднестровье вновь обратил внимание на риски для Одесщины и Молдовы.

Эксперты считают, что Россия уже годами массово раздает паспорта в регионе, поэтому новое решение носит скорее символический характер.

Документ расценивают как инструмент психологического давления и «юридический блеф» из-за размытых формулировок.

Из-за слабой экономической поддержки РФ все больше жителей Приднестровья ориентируются на Молдову и ЕС.

Приднестровье снова в центре геополитического напряжения

Путин подписал указ об упрощении получения российских паспортов для жителей Приднестровья и обратил внимание на ситуацию у южной границы Украины.

По словам молдавского политолога Оаза Нантоя, Россия годами массово раздавала свои паспорта жителям левобережья Днестра, поэтому новый указ вряд ли меняет ситуацию на практике. По его мнению, документ носит скорее символический характер и направлен на психологическое давление.

В целом политолог отмечает, что даже формулировка в указе выглядит показательно: в тексте использовано только слово «Приднестровье», без упоминания официального названия региона или непризнанного «ПМР». Он назвал это «юридическим блефом». Кроме того, Россия фактически не обеспечивает регион достаточной экономической поддержкой. Поэтому все больше жителей Приднестровья обращаются в Кишинев и европейское направление.

Ведь после введения безвизового режима с ЕС, значительная часть жителей левого берега Днестра начала оформлять именно молдавские паспорта. По словам Нантоя, после 24 февраля 2022 количество таких обращений существенно возросло.

Эксперт отметил, что в начале полномасштабного вторжения риски для Одессы и Молдовы со стороны Приднестровья действительно рассматривались реальными. Речь шла о возможной дестабилизации ситуации на юге Украины. Однако, по мнению Оаза Нантоя, сейчас Кремль использует тему Приднестровья преимущественно как инструмент давления на Молдову и ее европейский курс. В то же время, он считает, что влияние России в регионе постепенно ослабевает, а сам приднестровский режим входит в фазу постепенной эрозии.

