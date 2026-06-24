Ключевые моменты:

После трагедии на пляже Одессы в сети распространили информацию о том, что скорая помощь якобы ехала слишком долго.

В Центре экстренной медпомощи опровергли слухи и сообщили, что бригады прибыли на место через 12-15 минут.

Медики боролись за жизнь 26-летней девушки 40 минут, хотя тяжелые травмы не оставили ей шансов еще до приезда врачей.

Глава ОВА Олег Кипер заявил, что пляж работал незаконно.

Полиция уже открыла уголовное дело против арендатора участка.

Детально комментируя ситуацию, в Центре экстренной медицинской помощи опровергли распространяемые в местных пабликах обвинения о якобы длительном времени прибытия бригад скорой помощи на побережье, где накануне осколком сбитого дрона смертельно ранило 26-летнюю девушку, отдыхающую на пляже.

Медики пошагово расписали тайминг того страшного дня. По данным диспетчеров, звонок на линию «103» поступил в 12:15, и уже через две минуты бригады выехали на побережье. Первая машина была на месте в 12:30, а вторая – в 12:34.

В Центре экстренной медпомощи подчеркивают, что мчались на помощь максимально быстро, но пробиться к морю в разгар сезона спецтранспорту мешают сами отдыхающие.

«В летний период доступ к прибрежным зонам города существенно усложняется из-за интенсивного транспортного потока, хаотичной и нередко неправильной парковки автомобилей, что создает дополнительные препятствия для проезда спецтранспорта», – пояснили медики в Facebook.

По их данным, травмы у пострадавшей девушки оказались смертельными. Она не подавала признаков жизни еще до приезда врачей, но реаниматологи все равно в течение 40 минут пытались вернуть ее к жизни, но, к сожалению, безуспешно. Второго раненого парня бригада успела стабилизировать и оперативно отвезла в больницу.

В то же время у руководства области возникли жесткие вопросы к бизнесу. Глава Одесской ОВА Олег Кипер сообщил, что правоохранители уже открыли уголовное производство, так как пляж, на котором находились люди, вообще не имел права принимать отдыхающих.

«На момент трагедии указанный пляжный участок не прошел комиссионную проверку и не был включен в перечень проверенных и официально открытых для посещения мест», – заявил глава ОВА, добавив, что следователи дадут правовую оценку действиям арендатора.

Власти и медики в очередной раз призывают одесситов не игнорировать воздушные тревоги и немедленно спускаться в укрытия. Также жителей просят самостоятельно учиться правилам доврачебной помощи, ведь в критической ситуации всё решают первые минуты и действия тех, кто оказался рядом.

Как сообщала «Одесская жизнь», 23 июня в результате падения обломков сбитого дрона на одном из пляжей Одессы погибла 26-летняя девушка.

Фото иллюстративное