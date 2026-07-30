Ключевые моменты:

Одесситы советуют начинать знакомство с городом с Дерибасовской, Приморского бульвара, Потемкинской лестницы и Привоза.

Среди лучших мест для прогулок называют парк Шевченко, парк Победы, парк имени Марка Твена и Трассу здоровья.

Особую атмосферу, по словам местных жителей, можно почувствовать на рассвете у моря во время проекта «Пианоморе».

Для пляжного отдыха рекомендуют 10-ю станцию Большого Фонтана, где обычно меньше отдыхающих.

Туристам также советуют посетить Оперный театр, Ботанический сад, Куяльницкий лиман и обязательно попробовать местную шаурму.

Рассвет у моря, уютные парки и немноголюдные пляжи

Одесса привлекает гостей не только морем, но и своей особой атмосферой, архитектурой, уютными парками и гастрономией. Местные жители уверены: лучшее знакомство с городом начинается не с туристических маршрутов, а с обычной прогулки по его улицам.

Большинство одесситов рекомендуют в первую очередь увидеть самые известные символы города. Среди них — Дерибасовская, Приморский бульвар, Потемкинская лестница, Аркадия и легендарный Привоз. Именно эти места, по мнению горожан, лучше всего передают характер Одессы.

Местная жительница Наталья считает, что главное — не спешить и просто гулять по улицам, ведь именно так можно почувствовать настоящую атмосферу города. По ее словам, Дерибасовская, Приморский бульвар и Привоз — это локации, которые обязательно стоит посетить каждому туристу.

Тем, кто уже познакомился с историческим центром, одесситы советуют отправиться ближе к морю или посетить один из городских парков. Среди самых популярных мест — парк Шевченко, парк Победы, парк имени Марка Твена и одесские пляжи.

Одесситка Диана убеждена, что интересные места можно найти практически в каждом уголке города. Она советует не ограничиваться заранее составленным маршрутом, а просто открыть карту и отправиться гулять.

Особое внимание местные жители рекомендуют уделить морю. По словам одесситки Натальи, неповторимую атмосферу можно почувствовать на рассвете, когда у воды иногда звучит фортепиано в рамках проекта «Пианоморе». При этом она напоминает, что во время отдыха необходимо следить за сигналами воздушной тревоги и знать, где находятся ближайшие укрытия.

Любителям спокойного отдыха также советуют посетить Ботанический сад, Куяльницкий лиман, прогуляться по Трассе здоровья возле Ланжерона и Аркадии или отдохнуть в бассейне комплекса «Немо». Именно эти места одесситка Ирина назвала своими любимыми.

Тем, кто хочет совместить культурный отдых с пляжным, одесситы рекомендуют посетить Одесский национальный академический театр оперы и балета. По мнению местного жителя Данила, это одна из главных культурных жемчужин города, где стоит посмотреть любую постановку.

Для отдыха у моря он рекомендует 10-ю станцию Большого Фонтана, поскольку, по его словам, там обычно значительно меньше людей, чем на других популярных пляжах.

Не забыли местные жители и о гастрономии. Данил уверен, что каждому гостю Одессы обязательно стоит попробовать местную шаурму, которую он считает одной из лучших даже по сравнению с европейскими заведениями.

Напомним, туристы также любят Совиньон, расположенный в 18 километрах от Одессы и известный как «одесская Ницца». Курорт выбирают за тишину, уединение, чистое побережье и развитую инфраструктуру. Здесь работают рестораны, яхт-клуб, СПА-комплексы, теннисные корты, боулинг и супермаркеты.

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Источник: Новини.LIVE