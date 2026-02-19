Ключевые моменты:

Движение по трассе М-15 Одесса – Рени полностью восстановлено.

Запрет действовал из-за сильного снега и ледяного дождя.

Ранее движение ограничивали для автобусов, маршруток и грузовиков.

Движение по трассе М-15 восстановлено

Сегодня утром снят временный запрет на движение транспорта по автодороге государственного значения М-15 Одесса – Рени (в направлении Бухареста). Ограничения вводились из-за ухудшения погодных условий — сильных осадков в виде снега и ледяного дождя, что делало проезд опасным.

Напомним, что с 18 февраля на трассе действовали ограничения для пассажирских автобусов, микроавтобусов и грузового транспорта. Такие меры приняли для обеспечения безопасности водителей и пассажиров.

Сейчас проезд по дороге полностью открыт.

Узнать актуальную информацию о состоянии дорог государственного значения можно по круглосуточной горячей линии: +38 067 400 60 80.