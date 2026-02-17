Ключевые моменты:

С 05:00 18 февраля введено ограничение движения на трассе М-15 Одесса–Рени.

Запрет касается автобусов, маршруток и всех видов грузового транспорта.

Легковые автомобили могут ехать без ограничений.

Перекрытие движения на трассе М-15 Одесса–Рени 18 февраля

Как сообщили в Служба восстановления и развития инфраструктуры в Одесской области, ограничения введены из-за сложных погодных условий. Речь идет о временном перекрытии движения для автобусов, микроавтобусов и грузовиков по всей протяженности автодороги М-15 Одесса–Рени (в направлении Бухареста).

По данным ведомства, причиной стали сильные осадки — ледяной дождь и снег, а также порывистый ветер. На дороге образуется гололедица, что значительно повышает риск аварий.

Ограничения начнут действовать с 05:00 утра 18 февраля и носят превентивный характер — чтобы избежать ДТП и обеспечить безопасность водителей.

Для легковых автомобилей движение пока остается открытым.

О возобновлении движения для общественного и грузового транспорта сообщат дополнительно. Водителей просят отнестись к ситуации с пониманием и заранее планировать маршруты.

Читайте также: Большая вода в Одесской области: затоплены десятки домов в двух районах, жителям готовят компенсации (фото)