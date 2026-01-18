Ключевые моменты:

Трагедия случилась 18 января на улице Ивана и Юрия Лип;

Водитель Mercedes наехал на 79-летнюю женщину;

Пострадавшая умерла на месте.

Как произошла авария?

Днем 18 января на улице Ивана и Юрия Лип (Хаджибейский район) женщина погибла под колесами микроавтобуса. По данным полиции, 54-летний мужчина за рулем Mercedes-Benz Vito сдавал назад по межквартальному проезду. В этот момент позади машины находилась 79-летняя женщина. Водитель не увидел ее в зеркала и совершил наезд.

Последствия Травмы оказались слишком тяжелыми: пострадавшая погибла на месте еще до того, как приехала скорая помощь.

На месте работали следователи. Сейчас водителя отправили на экспертизу, чтобы проверить, был ли он трезв в момент аварии. Полиция устанавливает все детали происшествия.

