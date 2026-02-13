Ключевые моменты:
- Трагедия произошла в селе Скосаровка Березовского района.
- Погибли две женщины и мужчина.
- Причина смерти — отравление угарным газом из-за работы генератора в помещении.
Отравление угарным газом в Скосаровке
Как сообщили в Главном управлении ГСЧС в Одесской области, трагедия произошла сегодня, 13 февраля, в селе Скосаровка Березовского района. В доме обнаружили тела трех человек — двух женщин и мужчины. Все они были молодыми людьми: женщины 1992 и 1993 годов рождения и мужчина 1997 года рождения.
По предварительной информации, во время отключения света жители дома решили использовать бензиновый генератор. Однако вместо того, чтобы вынести его на улицу, прибор оставили в помещении. Угарный газ, который не имеет запаха и цвета, стал смертельной ловушкой. Утром людей нашли уже без признаков жизни.
Правила безопасности при использовании генератора
Спасатели напоминают базовые правила безопасности во время частых отключений электроэнергии:
- Используйте генератор только на открытом воздухе. Работа прибора в помещении может привести к смертельному отравлению угарным газом.
- Не устанавливайте генератор возле окон, дверей или вентиляционных отверстий. Расстояние до дома должно быть не менее 6 метров.
- Не пользуйтесь генератором под дождём или снегом без навеса и не прикасайтесь к нему мокрыми руками.
- Не перегружайте устройство — подключайте только те приборы, на которые хватает мощности.
- Заправляйте генератор только после полного выключения и охлаждения.
- Храните топливо в плотно закрытой таре вдали от источников огня.
- Не подключайте генератор напрямую к домашней электросети, если это не предусмотрено системой — это может быть опасно и для вас, и для работников энергослужб.
Соблюдение этих простых правил может спасти жизнь.
Читайте также: В Одесской области семья с ребенком отравилась угарным газом из-за генератора