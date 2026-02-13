Ключевые моменты:

Трагедия произошла в селе Скосаровка Березовского района.

Погибли две женщины и мужчина.

Причина смерти — отравление угарным газом из-за работы генератора в помещении.

Отравление угарным газом в Скосаровке

Как сообщили в Главном управлении ГСЧС в Одесской области, трагедия произошла сегодня, 13 февраля, в селе Скосаровка Березовского района. В доме обнаружили тела трех человек — двух женщин и мужчины. Все они были молодыми людьми: женщины 1992 и 1993 годов рождения и мужчина 1997 года рождения.

По предварительной информации, во время отключения света жители дома решили использовать бензиновый генератор. Однако вместо того, чтобы вынести его на улицу, прибор оставили в помещении. Угарный газ, который не имеет запаха и цвета, стал смертельной ловушкой. Утром людей нашли уже без признаков жизни.

Правила безопасности при использовании генератора

Спасатели напоминают базовые правила безопасности во время частых отключений электроэнергии:

Используйте генератор только на открытом воздухе. Работа прибора в помещении может привести к смертельному отравлению угарным газом.

Не устанавливайте генератор возле окон, дверей или вентиляционных отверстий. Расстояние до дома должно быть не менее 6 метров.

Не пользуйтесь генератором под дождём или снегом без навеса и не прикасайтесь к нему мокрыми руками.

Не перегружайте устройство — подключайте только те приборы, на которые хватает мощности.

Заправляйте генератор только после полного выключения и охлаждения.

Храните топливо в плотно закрытой таре вдали от источников огня.

Не подключайте генератор напрямую к домашней электросети, если это не предусмотрено системой — это может быть опасно и для вас, и для работников энергослужб.

Соблюдение этих простых правил может спасти жизнь.

