Ключевые моменты:
- В Киевском районе Одессы взорвался автомобиль Toyota.
- Пострадал 56-летний мужчина, его госпитализировали.
- На месте работают следователи и взрывотехники полиции.
Взрыв в Киевском районе Одессы 16 февраля
По данным полиции Одесской области, сообщение о взрыве поступило на спецлинию 102 утром 16 февраля. Инцидент произошёл на улице Академика Королёва — взорвался автомобиль Toyota.
По предварительной информации, травмы получил 56-летний мужчина. Его доставили в медицинское учреждение, где ему оказывают необходимую помощь.
Сейчас на месте происшествия работают оперативники, следователи, криминалисты и специалисты-взрывотехники. Правоохранители устанавливают все обстоятельства случившегося.
Окончательная правовая квалификация события будет дана после проведения проверки и необходимых экспертиз.
Отметим, что это уже второй похожий инцидент в Киевском районе Одессы за последние десять дней. Ранее, утром 6 февраля, на улице Академика Королёва также взорвался автомобиль Toyota. Тогда в результате взрыва погиб 21-летний сержант-кинолог Государственной пограничной службы.