взрыв авто на Королева

Ключевые моменты:

  • В Киевском районе Одессы взорвался автомобиль Toyota.
  • Пострадал 56-летний мужчина, его госпитализировали.
  • На месте работают следователи и взрывотехники полиции.

Взрыв в Киевском районе Одессы 16 февраля

По данным полиции Одесской области, сообщение о взрыве поступило на спецлинию 102 утром 16 февраля. Инцидент произошёл на улице Академика Королёва — взорвался автомобиль Toyota.

По предварительной информации, травмы получил 56-летний мужчина. Его доставили в медицинское учреждение, где ему оказывают необходимую помощь.

Сейчас на месте происшествия работают оперативники, следователи, криминалисты и специалисты-взрывотехники. Правоохранители устанавливают все обстоятельства случившегося.

Окончательная правовая квалификация события будет дана после проведения проверки и необходимых экспертиз.

Отметим, что это уже второй похожий инцидент в Киевском районе Одессы за последние десять дней. Ранее, утром 6 февраля, на улице Академика Королёва также взорвался автомобиль Toyota. Тогда в результате взрыва погиб 21-летний сержант-кинолог Государственной пограничной службы.

Спросить AI:

Подписаться
Уведомить о
guest
0 комментариев
Межтекстовые Отзывы
Посмотреть все комментарии
Ещё по теме