Ключевые моменты:

Ослабление комендантского часа: украинцы могут свободно передвигаться ночью в «Пунктів незламності».

Ужесточение штабов: активизируют работу Штаба по ликвидации последствий в энергетике и системах Киева и области.

Резервное оборудование распределят по приоритетам для критических объектов.

Закупки госкомпаний: «Укрзализныця» и «Нафтогаз» купят импортной электроэнергии на зиму 2025/26.

Украинцы смогут добраться до «Пунктів незламності»

Министр энергетики Украины Дмитрий Шмигаль сообщил, что Кабмин ослабил ограничения на передвижение по улицам ночью и теперь граждане будут иметь право свободно двигаться, чтобы добраться до «Пунктів незламності».

Кроме того, Шмигаль анонсировал усиление деятельности Штаба по ликвидации последствий чрезвычайной ситуации в энергетике и Штабу по ликвидации последствий чрезвычайной ситуации в электроэнергетических системах Киева и Киевской области.

В результате правительство поручило НКРЭКУ как можно скорее пересмотреть и значительно упростить процедуру подключения резервного энергетического оборудования к сетям. Министр энергетики подчеркнул, что резервное оборудование будет перераспределено между регионами с учетом приоритетности для критических объектов жизнеобеспечения. Кроме того, государственные компании, в частности «Укрзалізниця» и НАК «Нафтогаз», должны немедленно закупить импортируемую электроэнергию на осенне-зимний период 2025/26 года по меньшей мере в объеме 50% от общего потребления.

Добавим, что сложная ситуация в энергетике вызвана российскими обстрелами и строжайшей за 20 лет зимой.

