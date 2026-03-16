Ключевые моменты:

ДТП произошло утром 16 марта на улице Варненской.

Водитель мусоровоза, двигаясь задним ходом, не заметил пешехода и наехал на него.

Пострадавший погиб до приезда скорой помощи, его личность устанавливают.

Смертельное ДТП на улице Варненской

По информации полиции Одесской области, авария случилась около пяти часов утра на улице Варненской.

По предварительным данным, водитель мусоровоза двигался задним ходом по межквартальному проезду и не заметил пешехода. В результате грузовик наехал на человека.

От полученных травм пострадавший погиб еще до приезда медиков. Сейчас правоохранители устанавливают личность погибшего.

В полиции сообщили, что водителя проверили на состояние опьянения — он был трезв. На месте продолжают работать следователи, которые выясняют все обстоятельства трагедии.

Также решается вопрос о внесении информации о происшествии в Единый реестр досудебных расследований.

