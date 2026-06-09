Ключевые моменты:

Авария произошла утром 9 июня на улице Столбовой в Одессе.

63-летний водитель грузовика наехал на 64-летнюю женщину, когда она переходила дорогу.

Пострадавшая погибла на месте от полученных травм.

Полиция ищет свидетелей ДТП и записи с видеорегистраторов для объективного расследования.

По информации областного управления полиции, за рулем грузовика был 63-летний мужчина. Предварительно, он сбил женщину, когда она переходила дорогу.

Травмы оказались слишком тяжелыми, и спасти пострадавшую не удалось – она погибла на месте.

Сейчас на месте аварии работают патрульные и следователи, которые по деталям восстанавливают картину произошедшего. Водителя грузовика в обязательном порядке отправят на проверку, чтобы выяснить, был ли он трезв. Решается вопрос об официальном старте досудебного расследования.

Правоохранители просят всех, кто проезжал мимо или стоял рядом в момент ДТП, помочь разобраться в случившемся. Если вы видели саму аварию или на вашем автомобильном видеорегистраторе осталась запись утреннего инцидента на Столбовой, пожалуйста, позвоните по номеру 102 или зайдите в ближайшее отделение полиции. Любая деталь может оказаться важной для следствия.

Напомним, вечером 4 июня в одном из населенных пунктов Таировской громады водитель легкового автомобиля сбил ребенка на велосипеде.

В тот же день в Одессе, на Черемушках, электромобиль Zeekr сбил 11-летнюю девочку прямо на пешеходном переходе. Очевидцы происшествия сообщили, что сразу после наезда водитель оперативно снял с машины государственные номера.