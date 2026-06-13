Ключевые моменты:

Мужчина провёл более 9 часов в подземных лабиринтах катакомб.

На помощь пришли спасатели, спелеологи и волонтёры.

После ночных поисков человек был найден живым.

Спасение из катакомб в Усатово

Как сообщили в Главном управлении ГСЧС в Одесской области, инцидент произошел 12 июня в селе Усатово Одесского района.

Мужчина 1979 года рождения спустился в катакомбы, вход в которые расположен прямо на территории его частного домовладения. Спустя время родственники поняли, что он слишком долго не возвращается на поверхность, и забили тревогу. Самостоятельные поиски в кромешной тьме лабиринтов были смертельно опасны, поэтому на место экстренно вызвали специалистов.

Поисковая операция усложнялась спецификой усатовских катакомб — это запутанные ходы с нулевой видимостью и кучей тупиков. К масштабным поискам спасателей ГСЧС и пожарных-добровольцев, разведывательную группу профессиональных спелеологов общественной организации «Поиск», а также представителей Красного Креста.

Поисковые группы прочесывали подземные тоннели непрерывно, не останавливая работу даже глубокой ночью.

К счастью, заблудившегося мужчину удалось обнаружить живым и непострадавшим. Как выяснилось, мужчина ходил по кругу более 9 часов и полностью потерял ориентацию в пространстве, из-за чего не мог найти дорогу к родному подвалу.

Спасатели предупреждают: одесские катакомбы — это зона повышенной опасности. Наличие входа в лабиринты прямо в вашем дворе или погребе не делает их безопасными. Самовольный спуск под землю без спелеологической подготовки, карт, мощного снаряжения и связи — это прямой риск не вернуться назад. На этот раз история завершилась чудом, но подземные ходы ошибок не прощают.

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