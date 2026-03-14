Ключевые моменты:

В Березовском районе пьяный водитель Opel не справился с управлением и врезался в забор — пострадали две пассажирки.

В Беляевке водитель Mitsubishi в состоянии сильного алкогольного опьянения спровоцировал ДТП с тремя автомобилями, в котором погиб мужчина.

Оба водителя задержаны полицией, им грозит уголовная ответственность и до 10 лет лишения свободы.

В Одесской области 13 марта произошло два серьезных ДТП, причиной которых стало управление автомобилями в состоянии алкогольного опьянения. Подробности сообщили в полиции региона.

Авария в Березовском районе

По данным следствия, в одном из населенных пунктов Рауховской громады 55-летний местный житель за рулем автомобиля Opel на закругленном участке дороги не справился с управлением. Машина съехала с проезжей части и врезалась в забор.

В результате аварии пострадали две пассажирки — женщины 63 и 48 лет. Их с различными травмами доставили в больницу. Сам водитель не получил повреждений.

Проверка показала, что мужчина находился в состоянии алкогольного опьянения — в его крови обнаружили 0,84 промилле алкоголя, что более чем в четыре раза превышает допустимую норму.

Правоохранители начали уголовное производство по статье о нарушении правил дорожного движения водителем в состоянии опьянения, которое привело к травмированию людей. Водителя задержали, решается вопрос о сообщении ему о подозрении и избрании меры пресечения.

Смертельное ДТП в Беляевке

Еще одно серьезное ДТП произошло 13 марта около 17:00 на одной из улиц Беляевки.

Предварительно установлено, что 46-летний водитель автомобиля Mitsubishi столкнулся с машиной Geely, которая ехала впереди в попутном направлении. После удара легковушку отбросило на встречную полосу, где она столкнулась с грузовиком КрАЗ.

В результате аварии 62-летний водитель Geely погиб на месте. Остальные участники ДТП не пострадали.

Водитель Mitsubishi после столкновения скрылся с места происшествия, однако менее чем через час полицейские его разыскали. Мужчина был пьян — уровень алкоголя в его крови составил 2,24 промилле, что превышает допустимую норму более чем в 11 раз.

Водителя грузовика проверили на алкоголь — он был трезв.

Следователи открыли уголовное производство по статье о нарушении правил дорожного движения водителем в состоянии опьянения, повлекшем смерть человека. Подозреваемого задержали.

По закону за такое преступление предусмотрено до 10 лет лишения свободы с лишением права управлять транспортными средствами на тот же срок.

Напомним, Одесская область попала в тройку регионов с наибольшим количеством протоколов за управление транспортом под хмельком. Всего по стране из-за таких водителей за год погибли 73 человека.