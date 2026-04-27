Ключевые моменты:

12 военных из Одесщины вернулись из российского плена в рамках последнего обмена.

Большинство содержалось в Чечне, среди уволенных — ребята 2000-х г.р., ранены воины, против части сфабрикованы уголовные дела.

Ребят ждет длительное восстановление.

Радостная новость для Одесщины

Глава Одесской ОВА Олег Кипер отметил, что в рамках одного из последних обменов из российского плена вернулись 12 военных из Одесщины. В частности, три одессита, а также жители Березовского, Измаильского, Подольского и Раздельнянского районов.

После тяжелых испытаний наши ребята наконец-то дома, рядом с близкими и собратьями. Впереди у Героев восстановление, но самое главное, что они находятся в безопасности.

Добавим, что большинство освобожденных из российского плена украинских военных содержались на территории Чечни. Многое удалось вернуть из плена ребят 2000-х годов рождения, а также Защитников с ранениями. Против части из них были сфабрикованы уголовные дела, являющиеся нарушением Женевских конвенций.

