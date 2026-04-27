Ключевые моменты:

Топ доходов депутатов Одесской области

Сейчас продолжается сезон подачи деклараций о доходах, которые вновь осветили состояние депутатов Верховной Рады за 2025 год. Что касается нардепов от Одесской области, то их благополучие продолжает расти.

Итак, Алексей Гончаренко, представляющий наш регион в парламенте, остается на первом месте. В целом совокупный доход семьи вырос до 10,7 млн ​​грн (с 9,5 млн в 2024 и 9,7 млн ​​в 2023), а личный — с 3 млн до 3,2 млн грн.

Вторым является Анатолий Урбанский — семейный доход поднялся с 6,6 млн до 6,9 млн грн. Правда, сам депутат немного обеднел: личный доход снизился с 596 тыс. до 500 тыс. грн.

Степан Чернявский поднялся на третье место: семейный доход вырос с 2,7 млн ​​до 3,3 млн грн, несмотря на падение личного с 1,8 млн до 0,8 млн грн за счет других членов семьи.

Сергей Колебошин задекларировал 3,1 млн грн совокупно, из которых 3 млн грн – его собственные, которые обеспечили место в топ-5.

Иван Шинкаренко с третьего места (3,7 млн ​​грн в 2024-м) опустился, показав 2,9 млн грн в общей сложности и 0,7 млн ​​грн личных (против 1,1 млн годом ранее).

А вот Николай Скорик выбыл из топа: с 3,6 млн грн в 2024 данные 2025 не дали конкурировать с лидерами.

Добавим, что Александр Горенюк продолжает вне рейтинга — как и после 2023-го из-за неполных данных об имуществе жены, его личный доход не позволяет вернуться в лидеры.

Ну а Татьяна Плачкова навсегда покинула рейтинг после досрочной сборки мандата в 2023-м. К слову, партнер в 2022 году фиксировал рекорд более 42 млн. грн.

Источник: Центр публичных розследований