Ключевые моменты:

Курортная деревня Приморское в Одесской области готовится к открытию летнего сезона.

Локация ежегодно привлекает тысячи туристов благодаря широким пляжам и доступному жилью.

Официальный старт сезона намечен на конец июня.

Самая большая проблема – состояние дорог и отсутствие должной пешеходной инфраструктуры.

Побережье имеет многолетнюю проблему с санитарными условиями и заброшенным общественным туалетом.

Приморское открывает сезон с вызовами

Лето только набирает обороты и все больше украинцев интересуются, где можно отдохнуть в Одесской области. «Одесская жизнь» продолжает знакомить читателей с курортами региона.

К примеру, в ближайшее время единственный курорт Измаильского района в Приморском планируют официально открыть для отдыхающих. Это место традиционно привлекает туристов из разных регионов Украины благодаря широкой береговой линии и большому выбору жилья и баз отдыха на разный бюджет. Правда, курорт уже много лет сталкивается с нехваткой должного хозяйственного ухода, и эти проблемы снова актуальны в преддверии старта сезона.

По данным главы Измаильской РВА Родиона Абашева, открытие курортного сезона в этом году ориентировочно запланировано на последнюю декаду июня.

Соответственно, подготовка к лету уже продолжается: местные предприниматели открывают магазины, работают продуктовые и смешанные торговые точки, в центре функционирует большой маркет и кафе. Владельцы баз отдыха также активно обустраивают территории — часть заведений уже принимает гостей, другие готовятся к старту работы в ближайшее время.

Однако наиболее заметной проблемой для туристов остается состояние дорожной инфраструктуры. Дорогу, ведущую от села к первым базам, обещают частично отремонтировать в этом году, однако внутренние коммунальные пути остаются в критическом состоянии. Отдельно вызывает беспокойство отсутствие тротуаров вдоль главной дороги, что создает опасность при массовом наплыве отдыхающих. Не завершена и пешеходная зона от центра до побережья, которая могла бы существенно облегчить доступ к морю.

Еще одна многолетняя проблема курорта – общественные санитарные условия. Единственный туалет на побережье находится в заброшенном состоянии: сооружение заросло растительностью, имеет поврежденную кровлю и давно нуждается в ремонте.

Из-за его удаленности и состояния часть отдыхающих вынуждена искать альтернативные места, что негативно влияет на чистоту прибрежной территории.

Именно поэтому местные жители и бизнес неоднократно поднимали вопрос установления дополнительных санитарных зон, однако ситуация годами не меняется.

Несмотря на это, побережье в целом выглядит ухоженным: песок чист, хотя неизвестно, это результат уборки коммунальных служб или естественного обновления территории. В то же время мусорных урн вдоль пляжа нет, что также создает потенциальные риски засорения.

Напомним, в Одесской области есть малоизвестный курорт Катранка, который остается «в тени» популярных направлений. Локация расположена в Белгород-Днестровском районе, примерно в 165 км от Одессы.

Источник: Бессарабія Інформ