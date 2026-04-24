Ключевые моменты:

  • В Украину вернулись 193 военнослужащих и представителей силовых структур.
  • Среди освобожденных есть раненые и те, против кого РФ открыла уголовные дела.
  • Освобожденные защищали страну на разных направлениях фронта.
  • Работа по обменам продолжается ежедневно.

В рамках очередного обмена пленными сегодня из российской неволи домой возвращаются 193 украинских воина.

Об этом сообщил Президент Украины Владимир Зеленский.

Среди вернувшихся домой – бойцы Вооруженных Сил Украины, Национальной гвардии, Государственной пограничной службы, Национальной полиции и Государственной специальной службы транспорта. Все они защищали Украину на самых сложных направлениях фронта.

Военнопленные выходят из автобуса

Как отметил глава государства, среди освобожденных есть военные, получившие ранения, а также те, кого российская сторона пыталась преследовать по надуманным уголовным делам.

«Важно, что обмены проходят и что наши люди возвращаются домой. Я благодарю всех, кто работает ради обменов. Каждому подразделению, которое на фронте обеспечивает пополнение обменного фонда для Украины», – подчеркнул Владимир Зеленский.

Он также выразил благодарность международным партнерам за содействие в возвращении украинских граждан.

193 военнопленных снова на родной украинской земле, 24 апреля 2026

«Мы помним о каждом и каждой и ежедневно продолжаем работу над возвращением наших людей домой из российской неволи», – добавил президент.

