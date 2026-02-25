Ключевые моменты:

Микрорайон Таирово в Одессе без электричества уже 9 суток.

Без света остаются 3,9 тыс. клиентов после вражеских атак.

Энергетики работают круглосуточно, подключили большинство домов, но оборудование на грани из-за повторных ударов.

Компания обещает индивидуальные графики подачи электроэнергии для жителей.

Энергетики работают круглосуточно и помнят обо всех

По информации ДТЭК «Одесские электросети», энергетики не прекращают усилий, чтобы возобновить электроснабжение в каждом доме микрорайона Таирово в Одессе. В компании отмечают, что благодаря упорному труду уже удалось подключить к сети большинство домов, оставшихся без света после вражеской атаки. К слову, сейчас без электричества остаются 3,9 тыс. клиентов.

«Мы знаем о каждой одесской семье, которая не имеет света больше недели. О каждом доме, каждом подъезде. Понимаем, как вам тяжело. Однако, единственная причина отключений — энергетический террор врага. А мы не останавливаемся, работаем круглосуточно и без отдыха, пока не вернем свет всем», — сообщили в ДТЭК.

В общем, оборудование после повторных ударов РФ функционирует на грани возможностей и физически не выдерживает полную нагрузку. Энергетики готовят индивидуальные графики подачи электроэнергии именно для микрорайона Таирово, чтобы облегчить жизнь одесситов, а люди могли планировать свой распорядок дня.

Напомним, на днях на улице Люстдорфская дорога в Одессе к людям, перекрывшим дорогу из-за отсутствия света, вышли представители Киевской райадминистрации. Диалог получился эмоциональным: жители требовали конкретных терминов и объяснений.