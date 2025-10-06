Ключевые моменты

Вместо 8 этажей, разрешённых по документам, строение уже достигло 11. Это явное нарушение проектной документации.

Землю под спортивно-оздоровительный центр выделили ещё в 2015 году, но строят элитный жилой комплекс с квартирами — и даже начали продажи.

ГАСИ планирует внеплановую проверку по факту самовольного строительства.

Стройка возле Аллеи Славы: что известно

На пляже Ланжерон, прямо за памятником Неизвестному матросу, идёт скандальное строительство. Здание «M1 Club Apartments» уже выросло до 11 этажей, хотя разрешение выдано лишь на 8. Теперь оно полностью перекрывает морской пейзаж с Аллеи Славы.

По документам, на этом месте должны были реконструировать нежилые помещения под оздоровительный центр водных видов спорта. Такое разрешение было зарегистрировано ещё в 2018 году. Однако на практике проект превратился в жилой комплекс с более чем 120 квартирами, сообщает Украинская Служба Информации.

Застройщиком выступает частное предприятие «СПС-РИЭЛТ», которому в 2015 году Одесский горсовет отдал в аренду почти полгектара земли под старой водной станцией. Цель аренды — строительство объектов рекреационного назначения. Но сразу после начала стройки агентства недвижимости открыли продажи квартир, а в сети объект рекламировался как «элитные апартаменты у моря».

Интересно и то, что компания платит за аренду земли всего 3% от её нормативной стоимости (около 18 млн грн), и даже эту сумму, как выяснилось, не всегда перечисляет вовремя. Мэрия уже не раз подавала и выигрывала суды за долги по аренде.

Строительство началось в 2020 году, но позже заморозилось. В начале 2024 года украинские СМИ сообщили, что застройщик мог «слить» инвесторов и исчезнуть с деньгами — речь шла о 68 млн грн. Но уже осенью стройка внезапно оживилась.

23 сентября 2025 года региональное управление ГАСК провело комиссионное обследование стройки и зафиксировало отклонения от проекта. Как сообщил сообщил начальник регионального управления ГАСК Александр Авдеев, сейчас ведомство обратилось в Минрегион с просьбой провести внеплановую проверку по факту самовольного строительства. Только после неё станет ясно, какие меры примут к застройщику.

