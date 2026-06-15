Ключевые моменты:

Геннадий Труханов заявил о неудовлетворительной организации НМТ в Одессе.

Экс-мэр обвинил руководство города и области в провале подготовки к тестированию.

Труханов потребовал провести проверку и уволить ответственных чиновников.

Соответствующее обращение политик обнародовал сегодня на своих страницах в соцсетях.

В этом обращении Геннадий Труханов отметил, что шокирован тем, как новая временная команда управляет процессами в городе, который, по его словам, ранее успешно функционировал даже в самые сложные периоды. Он также заявил, что чиновники не смогли должным образом организовать главный экзамен для тысяч одесских выпускников.

Политик подробно описал, в каких условиях оказались школьники в экзаменационных центрах:

«Из-за абсолютной неподготовленности и бездействия чиновников дети сидели в укрытиях до десяти часов вечера. В Одессе есть 90 укрытий в школах, которые оставила наша команда и где можно было заранее все подготовить. Вместо этого дети находились там без еды и воды (хотя по закону запас воды должен быть обязательно). Дошло до того, что родители через забор передавали бутылки преподавателям, чтобы те отнесли их детям в подвал».

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По мнению экс-мэра, такая халатность со стороны организаторов объясняется личным равнодушием руководства города и области.

«Скажу откровенно, почему так произошло. Потому что в тех подвалах не было детей чиновников из временного руководства города или областной военной администрации. Тандем Кипера и Коваля полностью провалил подготовку к тестированию. Вместо того чтобы выйти, публично извиниться и немедленно исправить ошибку, временная власть покрывает свою бездеятельность», – заявил Труханов.

Он полагает, что представители власти должны были публично признать ошибки и оперативно исправить ситуацию.

«Вместо того, чтобы выйти, публично извиниться и немедленно исправить ошибку, временная власть покрывает свое бездействие, а дети продолжают сдавать НМТ в тех же условиях», – добавил бывший городской голова Одессы.

В завершение своего заявления бывший городской голова обратился к профильной депутатской комиссии с требованием провести служебное расследование. Он настаивает на немедленном отстранении и последующем увольнении руководителей образовательной сферы, которые отвечали за организацию НМТ в Одессе.

«Требую отстранить и уволить некомпетентных руководителей образования, которые издевались над детьми… Детство дается один раз. Дети – это единственное, ради чего мы живем и должны работать», – заявил Труханов.

Ранее «Одесская жизнь» сообщала, что скандальная история с 13-часовым НМТ в Одессе получила продолжение: уже более ста участников подали заявления на пересдачу.