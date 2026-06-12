Ключевые моменты:

После НМТ 8 июня в Одесской области 105 поступающих подали заявления на участие в дополнительной сессии.

Пересдать экзамен могут участники, которые из-за усталости, стресса или ухудшения самочувствия не завершили тестирование.

После допуска к дополнительной сессии результаты первой попытки НМТ будут аннулированы.

Только около 33% временных экзаменационных центров в Одесской области расположены в укрытиях.

Только треть центров в укрытиях

После проведения национального мультипредметного теста в Одесской области 8 июня 105 участников уже обратились с заявлениями об участии в дополнительной сессии.

По информации Украинского центра оценивания качества образования, в тот день к тестированию присоединились 1349 человек. Те поступающие, которые из-за усталости, ухудшения самочувствия или эмоционального состояния не смогли полноценно завершить экзамен, получили возможность сдать его повторно во время дополнительной сессии. Добавим, что после того как апелляционная комиссия примет решение о допуске к пересложению, результаты предварительного тестирования этих участников будут аннулированы. А для участников, пострадавших из-за воздушных тревог, предусмотрен механизм повторной сборки НМТ.

Правда, особой проблемой остается безопасность проведения тестирования. В настоящее время только около трети временных экзаменационных центров в Одесской области расположены непосредственно в укрытиях гражданской защиты.

Возможность создания таких центров зависит от соответствующей материально-технической базы в учебных заведениях.

К слову, НМТ в Балтской громаде с начала полномасштабной войны проводят в защищенном укрытии одного из учебных заведений. В Балтскую общину на сдачу теста приезжают выпускники из других общин Подольского района.

Напомним, что НМТ в Одесской области затянулся до 13 часов — дети сдавали экзамен без воды и отдыха.

А директора Украинского центра оценивания качества образования Татьяну Вакуленко вызвали в Верховную Раду для объяснений по поводу 13-часового НМТ в Одессе.