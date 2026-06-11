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Глава УЦОКО Татьяна Вакуленко объяснила задержки во время НМТ воздушными тревогами и нехваткой экзаменационных центров в укрытиях.

В УЦОКО сообщили, что предварительный анализ не выявил существенных отличий в результатах участников из Одесской области по сравнению с другими днями.

В парламенте и профильных ведомствах продолжается обсуждение порядка проведения НМТ в условиях войны.

Отвечая на претензии по поводу организации НМТ, Татьяна Вакуленко заявила, что главной причиной многочасовых задержек стали воздушные тревоги. Также она указала на дефицит полноценных экзаменационных центров в укрытиях, отметив, что их создание требует значительного финансирования и поддержки местных властей.

При этом вопрос достаточного количества защищенных экзаменационных центров остается открытым. Именно необходимость постоянно прерывать тестирование и спускаться в укрытия стала одной из причин общественного резонанса вокруг проведения НМТ в Одесской области.

После этого Вакуленко прокомментировала и результаты тестирования. По ее словам, предварительный анализ показал, что абитуриенты, которые сдавали НМТ 8 июня в Одесской области, в среднем справились с заданиями не хуже участников, проходивших тестирование в другие дни.

Также глава УЦОКО напомнила, что после 2,5 часа суммарных воздушных тревог поступающие могли отказаться от продолжения экзамена и зарегистрироваться на дополнительную сессию. Этой возможностью воспользовалась часть участников, однако большинство решило завершить тестирование в тот же день, несмотря на многочисленные перерывы.

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В то же время дискуссия вокруг организации НМТ не утихает. Народные депутаты, инициировавшие обсуждение ситуации в парламенте, настаивают на необходимости детально разобраться в обстоятельствах проведения экзамена в Одесской области. Отдельно предлагается заслушать позицию Министерства образования и науки по поводу организации вступительной кампании в условиях войны и постоянных воздушных тревог.

Ситуация вокруг проведения НМТ в Одесской области получила общественный резонанс после сообщений о том, что из-за длительных воздушных тревог экзамен для части участников растянулся почти на 13 часов и проходил с многочисленными перерывами и переходами в укрытия. Ранее организацию тестирования в одном из пунктов региона прокомментировал Уполномоченный Верховной Рады по правам человека Дмитрий Лубинец, который назвал такие условия неприемлемыми и заявил о необходимости пересмотра подходов к проведению экзаменов в подобных условиях.