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Образовательный омбудсмен заявила, что в Одессе пока невозможно обеспечить укрытиями всех участников НМТ, но до 2027 года над этим вопросом нужно работать.

После скандала в Одессе в Арцизской громаде решили проводить НМТ в укрытии, чтобы минимизировать потери времени из-за тревог и перерывов.

Укрытия позволяют учащимся проходить тест без постоянных остановок и лучше сосредоточиться на заданиях.

В отдельных регионах Украины такая практика уже работает, в то время как в Одессе это пока невозможно для всех участников.

Скандал по НМТ в Одессе стал сигналом

В Арцизской громаде в Одесской области решили проводить Национальный мультипредметный тест в укрытии, чтобы уменьшить влияние воздушных тревог и других трудностей, с которыми сталкиваются выпускники во время экзамена.

Добавим, что решение приняли из-за возникшего в Одессе скандала НМТ длилось более 10 часов и превратилось скорее в испытание выносливости, чем проверку знаний.

Начальник отдела образования Арцизской общины Людмила Жосан в своем сообщении отметила, что проведение тестирования в укрытии позволяет минимизировать потери времени из-за сигналов воздушной опасности и дает возможность учащимся сосредоточиться на выполнении задач без постоянных прерываний.

В Одессе нет укрытий для всех участников тестирования

В то же время образовательный омбудсмен Украины Надежда Лещик заявляет, что в настоящее время обеспечить хранилищами абсолютно всех участников национального мультипредметного теста (НМТ) в Одессе нет возможности. Правда, о решении проблемы на 2027 год нужно подумать.

«Пока, к сожалению, обеспечить хранилищами абсолютно всех участников в Одессе нет возможности, тогда как в восточных регионах Украины такая практика уже успешно работает», — добавила омбудсмен.

Лещик подчеркнула, что для областной военной администрации, департаментов образования и руководителей учебных заведений будет непростым вызовом в 2027 году обеспечить в Одессе проведение НМТ в укрытиях для всех участников.

Напомним, директор Украинского центра оценивания качества образования Татьяну Вакуленко вызвали в Верховную Раду для объяснений относительно 13-часового НМТ в Одессе. Кроме того, в МОН объяснили, что абитуриентам рекомендовали завершить процедуру и подать заявление для участия в дополнительной сессии НМТ. Однако около тысячи поступающих решили продолжить сдачу теста, несмотря на многочисленные перерывы.