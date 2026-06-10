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Директор УЦОКО Татьяну Вакуленко вызвали в Верховную Раду для объяснений относительно 13-часового НМТ в Одессе.

Депутаты хотят выяснить, как организовали тестирование и поднимут вопросы безопасных и надлежащих условий для составления НМТ в условиях войны.

МОН объяснило, что если воздушные тревоги суммарно превышают 2,5 часа, организаторы могут прекратить тестирование и предложить дополнительную сессию.

Министерство сообщило, что официальных жалоб от участников НМТ или их родителей к организаторам не поступало.

После скандала с НМТ в Одессе парламент требует пояснений

Директор Украинского центра оценивания качества образования Татьяна Вакуленко была приглашена в Верховную Раду 10 июня в 12:00, чтобы заслушать объяснение проведения национального мультипредметного теста в Одессе, которое из-за воздушных тревог длилось почти 13 часов.

Народные депутаты намерены выяснить, как проходила организация тестирования, и предлагали ли абитуриентам возможность составить НМТ во время дополнительной сессии. Также нардепы потребуют объяснений, почему на пятый год полномасштабной войны дети не обеспечены безопасными и достойными условиями для сдачи экзаменов и не сдают их в укрытиях. К слову, этот вопрос также интересует родителей.

Ведь из-за длительных воздушных тревог участники тестирования в Одесской области были вынуждены многократно прерывать экзамен и находиться в укрытиях, из-за чего процедура затянулась с утра до позднего вечера.

После широкого общественного резонанса Министерство образования и науки Украины объяснило алгоритм действий организаторов в подобных ситуациях.

В МОН напомнили, что во время военного положения существует специальный порядок проведения НМТ в случае воздушных тревог или других форс-мажорных обстоятельств. Если общая продолжительность перерывов из-за тревог во время двух этапов тестирования превышает два с половиной часа, руководители временных экзаменационных центров вместе с региональными центрами оценки качества образования могут принять решение о прекращении тестирования. В Министерстве отметили, что именно такое решение было предложено участникам Одесской области. Абитуриентам рекомендовали завершить процедуру и подать заявление на участие в дополнительной сессии НМТ.

По информации МОН, этой возможностью воспользовались 105 участников, в то время как около тысячи поступающих решили продолжить сдачу теста, несмотря на многочисленные перерывы. В ведомстве также отметили, что отдельные учебные заведения самостоятельно организовали обеспечение участников водой и пищей или способствовали передаче пищи от родителей.

Кроме того, в Министерстве образования сообщили, что официальных обращений или жалоб от участников тестирования или их родителей к организаторам не поступало.

Напомним, Уполномоченный Верховной Рады по правам человека Дмитрий Лубинец сообщил, что в представительство омбудсмена в Одесской области поступили обращения по поводу возможных нарушений во время организации НМТ в одном из экзаменационных центров.

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