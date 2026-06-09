Ключевые моменты:

Из-за постоянных тревог участники НМТ в Одесской области были вынуждены находиться в укрытии почти 13 часов.

Детям длительное время не обеспечивали доступ к воде и еде, а связь с родителями была ограничена.

Омбудсмен Дмитрий Лубинец заявил, что критическое истощение выпускников ставит под сомнение объективность и справедливость оценивания.

Воздушная тревога в Одесской области фактически сорвала нормальное проведение НМТ – дети были вынуждены находиться в укрытиях почти 13 часов. В Представительство Уполномоченного Верховной Рады по правам человека в Одесской области поступила информация о грубых нарушениях во время организации тестирования, заявил омбудсмен Дмитрий Лубинец.

По информации Уполномоченного, помещение, где проводили НМТ, оказалось фактически не готовым к условиям военного положения и регулярных воздушных тревог. Из-за постоянных остановок процедура тестирования продолжалась с 09:00 до около 22:00.

«По словам участников, все это время им не были обеспечены даже базовые условия – доступ к воде и питанию. Связь с родителями была существенно ограничена: обратиться могли лишь отдельные дети, которым стало плохо.

Отдельно стоит отметить ситуацию с детьми-сиротами, которые фактически остались полностью без какой-либо поддержки во время многочасового пребывания в центре тестирования.

После такого марафона дети жалуются на сильное истощение, потерю концентрации и невозможность нормально выполнять задания. Последние блоки выполнялись в состоянии крайней усталости. Это ставит под сомнение объективность результатов, равные условия для всех участников и саму справедливость оценки», – написал в соцсетях Лубинец.

На данный момент участникам предложили дополнительную сессию НМТ, однако, как отмечает Уполномоченный, без четких дат и гарантий, что ситуация не повторится.

«Это неприемлемый провал системы проведения НМТ в условиях военного положения, который не обеспечивает детям ни безопасности, ни базовых условий, ни равных возможностей и фактически нарушает права детей. Такая организация тестирования недопустима и требует немедленного реагирования МОН и пересмотра процедур», – подчеркнул Дмитрий Лубинец.

Ранее в Одесском региональном центре оценивания качества образования разъяснили, как действовать выпускникам, которые не смогли сдать или завершить НМТ по уважительным причинам.