Ключевые моменты:

В Украине обсуждается поэтапное повышение тарифов на газ и электроэнергию до рыночного уровня.

Действующие тарифы останутся без изменений, по меньшей мере, до конца октября 2026 года.

Электроэнергия может подорожать с 4,32 до 7–8 грн за кВтч.

Газ для населения может вырасти в цене с 7,96 грн. до почти 10 грн. за кубометр.

Платежки за газ и свет могут вырасти на 60%

Жители Одессы, как и все украинцы, в будущем могут столкнуться со значительным ростом тарифов на газ и электроэнергию. Как сообщает издание “На пенсии”, что Национальная комиссия, регулирующая сферы энергетики и коммунальных услуг, представила концепцию постепенного перехода к рыночным ценам, что может существенно повлиять на суммы в платежках.

Добавим, что пока для одесситов действуют действующие тарифы, которые правительство пообещало не менять как минимум до конца октября 2026 года. В то же время, регулятор уже обсуждает реформу, которая предусматривает поэтапное повышение стоимости энергоресурсов.

Однако, по предварительным оценкам, после первого этапа реформы электроэнергия может подорожать с нынешних 4,32 грн до 7–8 грн за кВтч. Цена на природный газ для бытовых потребителей также может увеличиться примерно на четверть — с 7,96 до почти 10 грн за кубометр.

Если взять среднюю семью, которая ежемесячно потребляет 150 кВтч электроэнергии и 30 кубометров газа, то ее расходы могут вырасти с примерно 887 гривен до более 1420 гривен. Это означает увеличение коммунальных платежей почти на 60%.

В целом необходимость пересмотра цен объясняют сложным состоянием энергетической системы, потребностью в восстановлении поврежденной инфраструктуры и выполнением международных обязательств Украины перед европейскими партнерами и международными финансовыми институтами.

Кроме того, нынешние тарифы покрывают только часть реальной стоимости производства и поставок энергоресурсов, что создает финансовые проблемы для энергетической отрасли.

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