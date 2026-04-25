Одесса получила генераторы из Германии

По информации прессслужбы Одесского городского совета, коммунальное предприятие «Теплоснабжение города Одессы» получило 4 современных дизельных генератора общей мощностью 167,4 кВт. Кстати, это оборудование поможет обеспечить стабильную работу объектов теплоснабжения даже в сложных условиях и усилит энергонезависимость системы.

Добавим, что поддержку нашему городу оказала немецко-украинская благотворительная организация «Благотворительный фонд Сине-желтый крест».

Напомним, что президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что в четырех регионах Украины наблюдается задержка со строительством защитных сооружений для энергообъектов перед началом зимы. Среди аутсайдеров отмечают Львовскую, Волынскую, Одесскую и Киев.

К слову, правительство Японии выделило первые 10 млн долларов на подготовительный этап и предпроектные исследования одесского Ивановского моста. Вместо обычного бетона японские инженеры предложили построить полностью стальной мост.