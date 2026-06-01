Российские дроны атаковали гражданскую инфраструктуру на юге Одесской области.

Повреждены солнечные панели на территории частного предприятия.

Очередная атака на регион

Глава Одесской ОВА Олег Кипер заявил, что враг продолжает целенаправленно и цинично избивать по гражданской инфраструктуре юга Одесщины. По его словам, ударными беспилотниками повреждены солнечные панели альтернативного поколения на территории частного предприятия. Обошлось без пострадавших.

Напомним, российские войска утром 1 июня атаковали дронами больницу на юге Одесской области. Под удар попали родильное отделение и административные здания больницы. Во время атаки в отделении находились шесть рожениц с младенцами и рожавшая женщина.