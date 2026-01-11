Ключевые моменты:
- Вечером 10 января в Одесской области, на перегоне Кодыма – Попелюхи, под колесами поезда погиб 51-летний местный житель.
- Мужчина сидел на путях и не реагировал на сигналы, поэтому избежать наезда не удалось.
- Полиция устанавливает все обстоятельства инцидента.
По данным областного управления полиции, трагический инцидент произошел на перегоне Кодыма – Попелюхи.
По словам машиниста поезда, он заметил человека, сидящего на рельсах. На неоднократно подаваемые звуковые сигналы, мужчина не реагировал. Машинист применил экстренное торможение, однако из-за большого веса и скорости состава избежать наезда не удалось.
От полученных травм пострадавший скончался на месте еще до приезда бригады скорой помощи. Личность погибшего уже установлена – им оказался 51-летний местный житель.
На месте происшествия работала следственно-оперативная группа территориального подразделения полиции. Сейчас правоохранители выясняют все детали трагедии.
