Ключевые моменты:

Вечером 10 января в Одесской области, на перегоне Кодыма – Попелюхи, под колесами поезда погиб 51-летний местный житель.

Мужчина сидел на путях и не реагировал на сигналы, поэтому избежать наезда не удалось.

Полиция устанавливает все обстоятельства инцидента.

По данным областного управления полиции, трагический инцидент произошел на перегоне Кодыма – Попелюхи.

По словам машиниста поезда, он заметил человека, сидящего на рельсах. На неоднократно подаваемые звуковые сигналы, мужчина не реагировал. Машинист применил экстренное торможение, однако из-за большого веса и скорости состава избежать наезда не удалось.

От полученных травм пострадавший скончался на месте еще до приезда бригады скорой помощи. Личность погибшего уже установлена – им оказался 51-летний местный житель.

На месте происшествия работала следственно-оперативная группа территориального подразделения полиции. Сейчас правоохранители выясняют все детали трагедии.

По теме: На железной дороге в Одессе трагически погибла пенсионерка.