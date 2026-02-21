Ключевые моменты:

В Одессу доставили 6 городских автобусов гуманитарной помощи.

Технику перевезли железнодорожными платформами.

Автобусы передала Киевская областная военная администрация.

Новый транспорт должен усилить городские перевозки в период временно отсутствия электротранспорта.

Как сообщает филиал «Укрзалізниці» «Одеська залізниця», для обеспечения максимальной оперативности и безопасности транспортировки технику перевозили не своим ходом, а на железнодорожных платформах.

На одной из одесских станций ценный груз принимали местные железнодорожники совместно с представителями Департамента транспорта Одесской городской военной администрации. Вместе с чиновниками на место прибыли и водители, которым в ближайшее время предстоит вывести эти автобусы на улицы города.

Как отмечают железнодорожники, данное пополнение автопарка стратегически важно для Одессы, где с декабря 2025 года вследствие ударов россиян по энергообъектам временно перестали курсировать трамваи и троллейбусы.

«В период энергетических ограничений новый транспорт станет дополнительной поддержкой стабильной работы городской инфраструктуры и перевозки пассажиров. Работаем вместе, чтобы Одесса оставалась мобильной», – говорится в сообщении.

Ранее «Одесская жизнь» сообщала, что в Одессу направляют дополнительные дизельные автобусы, и первые 10 машин уже выехали из Киевской области.

Фото – скриншот с видео Одесской железной дороги