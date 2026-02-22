Ключевые моменты:

Трагедия произошла вечером 21 февраля между станциями «Одесса-Малая» и «Одесса-Главная».

Машинист применил экстренное торможение, но избежать наезда не удалось.

Погибшей оказалась 14-летняя девушка.

Полиция устанавливает обстоятельства и решает вопрос о правовой квалификации.

По информации правоохранителей, о происшествии, которое случилось на участке между железнодорожными станциями «Одесса-Малая» и «Одесса-Главная», в полицию сообщил диспетчер.

Как пояснил машинист пригородного поезда, он заметил девушку, лежащую прямо на путях. Несмотря на поданные звуковые сигналы, она не реагировала. Машинист применил экстренное торможение, однако избежать наезда не удалось.

Прибывшая на место следственно-оперативная группа установила личность погибшей – ею оказалась 14-летняя девочка.

На данный момент полиция продолжает работу на месте происшествия. Решается вопрос о правовой квалификации инцидента и внесении сведений в Единый реестр досудебных расследований.

Как сообщалось, вечером 10 января этого года в Одесской области, на перегоне Кодыма – Попелюхи, под колесами поезда погиб 51-летний местный житель.

Также напомним, что днем в субботу, 21 февраля, на Кучурганском лимане в селе Граденицы Одесского района провалились под лед трое детей 11-13 лет. Детей вытащили из воды охранники базы отдыха. Но, несмотря на усилия медиков, спасти девочку не удалось.