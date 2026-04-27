Ключевые моменты:

В Одессе повалено 85 деревьев и крупных ветвей.

Зафиксированы обрывы линий электропередач и уличного освещения.

Коммунальные службы уже обработали 53 адреса, еще 25 — в работе.

Последствия шторма в Одессе: поваленные деревья и обрывы линий

По состоянию на утро 27 апреля штормовой ветер повалил в Одессе 85 деревьев и крупных ветвей. Также зафиксировано несколько случаев обрыва линий электропередачи и наружного освещения.

Городские коммунальные службы продолжают ликвидировать последствия непогоды. На данный момент специалисты уже отработали 53 адреса, еще 25 остаются в работе. По семи адресам пока нет возможности обеспечить заезд техники.

К устранению аварийных ситуаций привлечены сотрудники коммунальных предприятий «Горзелентрест», «Городские дороги», «Жилищно-коммунальные сервисы», «Одесгорсвет» и других служб.

Коммунальщики распиливают поваленные деревья, вывозят их и очищают улицы от мусора. В первую очередь специалисты освобождают дороги, магистрали и пешеходные зоны, а также обеспечивают проезд к социально важным объектам.

Сотрудники жилищно-коммунальных сервисов параллельно работают на придомовых территориях, помогая жителям справиться с последствиями стихии.

По информации ДТЭК Одесские электросети, в результате обрыва электросетей сегодня без света остаются около 16 тысяч домов, больше всего — в Одесском районе.

По прогнозам синоптиков, 27 апреля в регионе возможны порывы ветра до 15–20 м/с. Жителей призывают соблюдать осторожность и не приближаться к оборванным линиям электропередачи.