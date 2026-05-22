Ключевые моменты:

Департамент городского хозяйства объявил тендер на Prozorro стоимостью 2,2 миллиона гривен.

Подрядчик обязан не просто посчитать деревья и кусты, но и определить их породу, возраст, состояние и диаметр стволов.

Все работы по учету зелени вдоль дорог, на разделительных полосах и в парках должны завершить до 31 октября 2026 года.

Ранее аналогичный подсчет зеленых насаждений провели в Приморском районе Одессы.

В Одессе продолжают масштабную перепись городских зеленых зон. На этот раз чиновники добрались до Киевского района. Соответствующий тендер на инвентаризацию зеленых насаждений Департамент городского хозяйства опубликовал на платформе Prozorro. На эти цели из казны города планируют потратить 2,2 миллиона гривен.

Специалистам предстоит обследовать десятки улиц, проспектов, парков и разделительных полос. Причем задача стоит серьезная: нужно не просто назвать общее число растений, а составить подробное «досье» на каждое. Рабочие определят породу, точный возраст и состояние каждого дерева, измерят диаметр ствола и даже рассчитают его балансовую стоимость. Под такой же строгий учет попадут кустарники, цветники и газоны. Все данные подрядчик должен собрать до 31 октября 2026 года.

В мэрии заверяют, что такие траты – это не прихоть, а требование украинского законодательства и необходимый шаг для обновления данных об озеленении Одессы. К слову, само решение о тотальном подсчете зелени депутаты горсовета приняли на сессии в феврале 2025 года.

Стоит отметить, что город уже не первый год пытается навести порядок в этой сфере. Еще в 2020 году в Одессе начали создавать специальную интерактивную онлайн-карту зеленых насаждений. На ней любой желающий может кликнуть на конкретное дерево и узнать, здоровое оно или аварийное. По состоянию на осень 2024 года на эту карту нанесли более 46 тысяч деревьев и кустов (из них около 7 тысяч оказались в неудовлетворительном состоянии). Правда, сами чиновники ту работу полноценной инвентаризацией не считают.

Напомним, что Киевский район – не первый, где за бюджетные деньги считают листву. Ранее подобный аудит провели в Приморском районе Одессы, но тогда налогоплательщикам это стоило скромнее – чуть более миллиона гривен.

Источник: Думская