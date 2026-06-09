Ключевые моменты:

9 июня температура морской воды в Одессе будет составлять 17–18°C.

Вода в море пока остается прохладной для продолжительного купания, но подойдет закалённым отдыхающим.

Черное море постепенно прогревается и приближается к летним температурам.

Черное море у Одессы остается прохладным

Несмотря на летнюю теплую погоду, Черное море у побережья Одессы еще не успело хорошо прогреться. В понедельник, 9 июня, температура морской воды будет составлять 17-18 градусов тепла.

По прогнозу синоптиков, в Одессе ожидается переменная облачность, без существенных осадков. Воздух днем ​​прогреется до +23…+25°C, а северо-западный ветер скоростью 7–12 м/с создаст ощущение свежести на побережье.

В Одесской области также прогнозируют теплую погоду местами до +28°C, хотя днем ​​в некоторых районах возможны кратковременные дожди и грозы.

Температура моря на уровне 17–18°C может быть комфортна для закаленных отдыхающих, однако для длительного купания вода остается достаточно прохладной. В то же время, с каждым теплым днем ​​Черное море постепенно приближается к настоящим летним показателям.

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