Ключевые моменты:

Депутат Петр Обухов предлагает превратить 4 автостоянки в муниципальные парковки, чтобы устранить шлагбаумы и увеличить бюджетные поступления.

Локации: Ланжерон (зона 1-2), пляж “Дельфин”, “Золотой Берег”, Фонтанская дорога.

КП «Одестранспарксервис» разработало схему: размещение авто, знаки, площади согласовано с горсоветом и полицией.

Тариф установит исполком.

Одесса изменяет правила парковки у моря

По информации издания «Думская», глава комиссии по транспорту и дорожному хозяйству Одесского горсовета Петр Обухов инициировал идею перевести четыре автостоянки на побережье в городские парковки. Он считает, что такое решение устранит шлагбаумы и существенно увеличит поступление в городской бюджет.

По словам чиновника, парковки можно сделать муниципальными, чтобы прибыль получала только бюджет города. К слову, Обухов в прошлом году посылал запрос и узнал, что нынешние операторы платят около 4 миллионов гривен. Но если будет управлять город, заработок будет значительно выше.

Петр Обухов уточнил, что после утверждения схемы размещения и тарифов на местах появятся парковочные инспекторы. Они будут штрафовать нарушителей, не уплативших за стоянку, на сумму в 20 раз больше стоимости услуги.

Стоит отметить, что КП «Одестранспарксервис» разработало схему для четырех локаций: Ланжерон (зона 1 и зона 2), пляж «Дельфин», «Золотой Берег» и Фонтанская дорога (от Львовской до Бурлюка, раньше Гаршина). В общей сложности это 590 паркомест.

Директор КП «Одестранспарксервис» Евгений Тябус подчеркнул, что уже определили размещение машин, количество мест, площади, необходимые знаки. Все согласовано с профильными службами горсовета и патрульной полицией.

Он подчеркнул, что закон позволяет горсовету разорвать соглашения и изменить статус на парковки. Тогда шлагбаумы исчезнут, но каждый водитель должен платить. В случае отказа инспектор департамента транспорта составит протокол.

По словам Тябуса, тариф определит исполком, но она точно превысит 30 грн/час, как в центре.

