В Нацпарке «Тузловские лиманы» уже четвертую неделю фиксируют появление голубых крабов.

Американский «гость» является инвазивным видом.

Экологи выражают обеспокоенность: агрессивный и всеядный краб может вытеснить местных обитателей и нарушить баланс морской флоры и фауны.

Напомним, первые единичные находки этого вида были зафиксированы несколько недель назад. Однако сейчас можно говорить о системном присутствии: по словам ученых, реальное количество крабов, выброшенных на берег, может быть значительно больше, так как ими активно питаются хищные животные.

Откуда взялся «американец»?

Родина голубого краба – атлантическое побережье Америки. В наши широты он попадает либо с балластными водами судов, либо мигрирует через Средиземное и Мраморное моря. Маловодные лиманы с невысокой соленостью оказались для него идеальной средой.

Красивый, вкусный, но опасный

Несмотря на статус деликатеса и эффектную внешность (яркие голубые клешни), для Черного моря этот краб является агрессивным «захватчиком». Экологи выделяют несколько факторов риска:

Агрессия: Он значительно крупнее и сильнее наших местных травяных и каменных крабов, которых он попросту вытесняет.

Всеядность: Рацион вселенца включает в себя моллюсков, мелкую рыбу и водоросли, что угрожает кормовой базе местных видов.

Выносливость: Голубой краб отлично плавает и способен выживать в воде с низким содержанием кислорода, что делает его крайне опасным конкурентом в борьбе за выживание.

Специалисты нацпарка продолжают мониторинг побережья, чтобы оценить, насколько быстро новый вид осваивается в украинских лиманах.

