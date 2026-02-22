Ключевые моменты:
- В Нацпарке «Тузловские лиманы» уже четвертую неделю фиксируют появление голубых крабов.
- Американский «гость» является инвазивным видом.
- Экологи выражают обеспокоенность: агрессивный и всеядный краб может вытеснить местных обитателей и нарушить баланс морской флоры и фауны.
Напомним, первые единичные находки этого вида были зафиксированы несколько недель назад. Однако сейчас можно говорить о системном присутствии: по словам ученых, реальное количество крабов, выброшенных на берег, может быть значительно больше, так как ими активно питаются хищные животные.
Откуда взялся «американец»?
Родина голубого краба – атлантическое побережье Америки. В наши широты он попадает либо с балластными водами судов, либо мигрирует через Средиземное и Мраморное моря. Маловодные лиманы с невысокой соленостью оказались для него идеальной средой.
Красивый, вкусный, но опасный
Несмотря на статус деликатеса и эффектную внешность (яркие голубые клешни), для Черного моря этот краб является агрессивным «захватчиком». Экологи выделяют несколько факторов риска:
- Агрессия: Он значительно крупнее и сильнее наших местных травяных и каменных крабов, которых он попросту вытесняет.
- Всеядность: Рацион вселенца включает в себя моллюсков, мелкую рыбу и водоросли, что угрожает кормовой базе местных видов.
- Выносливость: Голубой краб отлично плавает и способен выживать в воде с низким содержанием кислорода, что делает его крайне опасным конкурентом в борьбе за выживание.
Специалисты нацпарка продолжают мониторинг побережья, чтобы оценить, насколько быстро новый вид осваивается в украинских лиманах.
