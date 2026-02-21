Ключевые моменты:

На Одесчине зарегистрирован ЛуАЗ-1301 2004 года — один из семи экспериментальных автомобилей;

Модель не дошла до серийного производства из-за финансовых проблем Луцкого автозавода;

Прототип оснащался 1,7-литровым бензиновым двигателем и полным приводом.

Почему ЛуАЗ-1301 считают коллекционной редкостью

В январе 2026 года в Одесской области появился внедорожник ЛуАЗ-1301 2004 года выпуска. Информацию о покупке обнародовал Telegram-канал AC Garage News. Речь идет об экспериментальной модели, которую разрабатывали в начале 2000-х как потенциального преемника классических внедорожников ЛуАЗ.

Луцкий автомобильный завод в рамках опытной программы изготовил всего семь таких машин. Кроме того, в 1990-х годах существовали несколько ранних тестовых образцов. Из-за ограниченного выпуска каждый сохранившийся экземпляр фактически имеет статус коллекционного.

Проект ЛуАЗ-1301 позиционировался как более современная альтернатива предыдущим моделям бренда, ориентированная не только на военное использование, но и на гражданский рынок. Автомобиль получил закрытый кузов, модернизированную трансмиссию и обновленные конструктивные решения вместо упрощенных армейских вариантов, характерных для ранних ЛуАЗов.

Прототипы оснащались бензиновыми двигателями объемом около 1,7 литра. Конструкция предусматривала независимую подвеску, высокий клиренс и постоянный либо подключаемый полный привод — ключевые характеристики, сохранявшие внедорожный характер модели.

Несмотря на готовность к производству, серийный запуск так и не состоялся. В начале 2000-х Луцкий автозавод сократил производственные программы из-за финансовых трудностей, и перспективную модель свернули.

Появление такого автомобиля на украинских дорогах сегодня — событие для коллекционеров и исследователей истории отечественного машиностроения. Для региона это также напоминание о нереализованном потенциале украинской автомобильной индустрии.

А для тех, кто пользуется общественным транспортом, «Одесская жизнь» опубликовала Новый расписание электричек из Одессы и в Одессу: все направления и время отправления.

Читайте также о том, как одесситка попыталась убрать брошенные авто с улиц Одессы по новой программе — какие результаты?

Ранее мы сообщали, что в Одессе заметили эвакуатор, перевозивший Rolls-Royce стоимостью 500 тысяч евро (фото).