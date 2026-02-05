Ключевые моменты:

Военный пытался подкупить пограничника за незаконное пересечение границы в Приднестровье для себя и еще одного мужчину.

Сумма взятки: 4000 долларов США.

Задержание произошло сразу после передачи денег, средства изъяты в качестве доказательств.

4 тыс. дол. взятки

В Раздельнянском районе Одесщины задержан мужчина, который пытался откупиться от пограничника за незаконное пересечение границы. 38-летний военнослужащий планировал «маршрут» в Приднестровье для себя и еще одного мужчину. И за это он обещал 4000 долларов США.

В общем, задержание произошло сразу после передачи взятки, деньги изъяли в качестве доказательств. Военный обратился к начальнику группы инспекторов пограничной службы с предложением устранить препятствия для пересечения границы вне пунктов пропуска. Пограничник уведомил руководство.

В результате мужчине объявили подозрение по ч. 3 ст. 369 УК Украины (предоставление неправомерной выгоды). Наказание по этой статье предусматривает до 8 лет заключения с конфискацией имущества. Суд избрал меру пресечения: арест с возможностью залога в размере более 262 тысяч гривен.