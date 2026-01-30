Ключевые моменты:

СБУ обезвредила в Одессе агентурную сеть ФСБ РФ.

Планировали теракты против бойцов СБУ, ВСУ и их семей.

Агенты годами следили за адресами и авто военных, взрывчатки должны были взорвать дистанционно возле квартир.

Подозрение в госизмене: грозит пожизненное с конфискацией.

Хотели навредить военным и их родным

Стало известно, что СБУ обезвредила в Одессе агентурную сеть ФСБ РФ, готовившую теракты против украинских военных и их семей.

В целом группа злоумышленников действовала по приказу российской ФСБ и основными целями были бойцы СБУ и ВСУ именно с южного направления.

Добавим, что агенты годами фиксировали адреса проживания военных и места стоянки их автомобилей. Для ударов планировали самодельные взрывчатки (СИН), которые должны были взорвать дистанционно у дверей квартир защитников.

Следует отметить, что работники СБУ схватили подозреваемых с двумя бомбами по дороге к очередным объектам. У преступников изъяли взрывные устройства и смартфоны с поличным с российскими кураторами.



По информации следствия, в сеть входили трое одесситов: 36-летний, скрывавшийся от мобилизации, дезертир и активист общественной организации по охране порядка.

Всем трем грозит пожизненное заключение с конфискацией имущества.

