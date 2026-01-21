Ключевые моменты:

Приморский районный суд Одессы наложил арест на нежилые здания и постройки зоопарка из-за подозрения в присвоении бюджетных средств во время ремонта котельной.

Договор с подрядчиком: заключили соглашение 20 ноября 2025 года более чем на 4,7 млн ​​грн.

Подозрения следствия: реальный объем работ не соответствует актам — завышены объемы, цены материалов, указаны невыполненные или неполные работы с нарушениями технологий.

Дорогой ремонт

Приморский районный суд со ссылкой на Новости.LIVE Одессы наложил арест на нежилые здания и сооружения Одесского зоологического парка в рамках уголовного производства по возможному присвоению средств из местного бюджета. Речь идет о ремонтных роботах системы отопления.

В целом следователи проверяют возможную растрату бюджетных средств на капитальный ремонт котельного оборудования в зоопарке. Дело в том, что подрядчиком выступало ООО «Энергорежим», заключившее договор 20 ноября 2025 года более чем на 4,7 миллиона гривен. К слову, работы должны были завершиться к 25 декабря 2025 года.

По данным правохранительных органов, реальный объем выполненных работ не совпадает с информацией в актах и ​​справках о стоимости. Есть подозрение, что должностные лица компании внесли недостоверные данные, завысив объемы. Также были указаны завышенные цены материалов и работы, которые не выполнялись вообще или делались не полностью с нарушением технологий.

Кроме этого, при осмотре территории зоопарка было выявлено отсутствие части конструктивных элементов и материалов, указанных в документации. Это указывает на безосновательные выплаты из бюджета.

В результате до завершения расследования запрещено продавать, передавать или проводить какие-либо строительные/восстановительные мероприятия в зоопарке, чтобы сохранить доказательства.

Напомним, зимой 2025-2026 годов зоозащитники Одессы заявили, что теплолюбивая слониха Венди долгое время содержалась в помещении с ненадлежащей температурой, несмотря на то, что на замену системы отопления ранее было выделено почти 5 миллионов гривен.

Журналисты «Одесской жизни» проанализировали документы, комментарии зоозащитников, данные из Prozorro и судебных реестров, а также попытались получить официальную позицию руководства зоопарка. Детали читайте в материале: Почему слониха Венди замерзает в Одессе и при чем здесь котел за 5 миллионов гривен.