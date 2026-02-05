Ключевые моменты:

Одесса объявила тендер на 1,5 тыс. тонн технической соли для борьбы с гололедицей.

Соль должны доставить до 1 марта.

Запасов хватает на эту зиму.

Закупка – плановое пополнение для следующего сезона.

1,5 тысячи тонн технической соли за почти 5 миллионов гривен

На портале Prozorro со ссылкой на издание «Думская» отмечено, что Одесский городской совет планирует закупить 1,5 тысячи тонн технической соли для борьбы с гололедицей. На это потратят 4,7 млн. гривен. К слову, условие тендера — соль должна содержать противослеживающую добавку во избежание слипания в глыбы во время перевозки и хранения.

Следует отметить, что весь объем обязаны доставить до 1 марта. Соответственно, сырье поступит в конце зимы.

Однако директор КП Вадим Тодийчук объяснил, что это плановое пополнение запасов для следующего сезона. Пока у города всего хватает. Чиновник отметил, что Одесса два года ничего не покупала – мягкие зимы позволяли использовать гораздо меньше смеси.

В Одессе песчано-солевая смесь остается единственным универсальным средством без альтернатив. Достаточно ли посыпают дороги в Одессе во время гололеда?

Читайте также: Что погубило морских коньков в Одессе: официальная и альтернативная версии.