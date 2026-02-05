Ключевые моменты:

Это первый обмен в этом году и первый за более чем четыре месяца.

Среди освобожденных — военные ВСУ, Нацгвардии, ГПСУ и гражданские лица.

Вернулись незаконно осужденные защитники.

Обмен пленными между Украиной и Россией: что известно

Украина и РФ провели новый обмен пленными, в результате которого домой вернулись 157 украинцев. Процесс был заблокирован российской стороной более четырех месяцев, поэтому этот обмен стал особенно важным.

Уполномоченный по правам человека Дмитрий Лубинец сообщил, что среди освобожденных — воины Вооруженных сил Украины, Национальной гвардии, Государственной пограничной службы, а также гражданские лица. Большинство из них находились в плену еще с 2022 года.

Еще одна важная особенность этого обмена в том, что в Украину возвращаются 18 защитников, которых россияне приговорили к длительным срокам заключения.

Подавляющее большинство освобожденных — рядовой состав. Также дома 16 офицеров.

Самому молодому освобожденному Защитнику исполнилось 23 года. В плен он попал в 19-летнем возрасте во время обороны Мариуполя. Российский суд незаконно приговорил парня к «пожизненному заключению».

Возраст самого старшего освобожденного сегодня защитника — 63 года.

Также домой вернулись защитники Мариуполя, которые прошли через тяжёлые испытания, но смогли выстоять.

Президент подчеркнул, что обмен стал возможен благодаря усилиям всех, кто работает над освобождением пленных, а также благодаря действиям украинских воинов на фронте. Работа по возвращению всех украинцев продолжается — по каждому имени ведётся отдельная работа, чтобы каждая семья дождалась своих близких.

