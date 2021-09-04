“Шафутинов день” и удивительный арт-двор: главные новости Одессы за 3 сентября

В пятницу, 3 сентября, “Одесской Жизни” стало известно о таких знаковых событиях города и области.

Министр культуры Украины Александр Ткаченко пообещал, что Одесский художественный музей станет «Национальным» к концу года

В Одесском аэропорту установили странную звучащую скульптуру, которая, стала частью Всеукраинского проекта «Звуки города»

В Одессе ликвидировали последствия народных гуляний на День города

В Одессе стало больше пунктов вакцинации от COVID-19

В одесском аэропорту впервые заработал телескопический трап – с его помощью пассажиры могут покидать самолет и попадать в него прямо из аэровокзала

Стало известно, что в Одессе появятся почти полсотни новых остановок

Одесская область оказалась в шаге от вылета из «зеленой» карантинной зоны

В деле о крушении «Delfi» появился новый подозреваемый

В Одессе обнаружился удивительный одесский чудо-дворик – один сплошной стрит-арт

Мы рассказали, что такое «Шафутинов день»

А на Большой Арнаутской «прописалась» большая крыса

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