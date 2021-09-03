Одесская область в шаге от вылета из «зеленой» карантинной зоны – данные Минздрава

Одесская область уже два дня не соответствует критериям «зеленой» зоны карантина. Такие данные приводит Министерство здравоохранения Украины.

В частности, в регионе растет динамика госпитализации зараженных COVID-19 либо с подозрением на коронавирусную инфекцию. Так, 1 сентября она составила 70,2%, а 2 сентября – 51,4%, притом, что норма для «зеленой» зоны – не более 50%.

Остальные показатели эпидемиологической ситуации пока в норме.

Напомним, по состоянию на утро пятницы, 3 сентября, в Одесской области официально выявили 236 новых случаев коронавируса против 139 днем ранее.

Также напомним, что на выходных, 4 и 5 сентября, в Одессе будут работать 10 центров массовой вакцинации от COVID-19.