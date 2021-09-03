Новости Одессы и Одесской области

«Угощение Дюка», новые звезды и рекордный заплыв: чем запомнился в Одессе День города 2 сентября

«Угощение Дюка», новые звезды и рекордный заплыв: чем запомнился в Одессе День города 2 сентября

В четверг, 2 сентября 2021 года, Одесса отмечала свой 227-й день рождения. Какие события этого дня оказались наиболее знаковыми, по версии «Одесской жизни»?

В День города десятки одесситов рядом с памятником Дюку угощались мега-тортом, выполненным кондитерами в цветах флага города. Кому как, а детворе «угощение Дюка» пришлось по вкусу.

В День города Приморский бульвар стал местом народных гуляний и порадовал юморными (и «серьезными») инсталляциями. Также здесь состоялся Фестиваль декоративно-прикладного искусства.

А на одесской Аллее звезд появились три новых имени.

Первым ребенком, появившимся на свет в 227-й день рождения Одессы, стала девочка, которая увидела свет в 00 часов 02 минуты в городском родильном доме №4. Малышку назвали Александрой. И, кто знает, может это тоже будущая звезда?..

Неожиданный подарок сделали Одессе в день ее рождения любители каякинга: ранним утром на пляже Ланжерон они установили рекорд Украины по массовому заплыву в море на каяках и SUP-бордах. Встретить рассвет в море вышли более 700 человек.

Но не Днем города единым. Также мы посмотрели, как дела на участке улицы Привозной, где «впритык» к Привозу, уже открыли новые торговые павильоны.

А на Соборной площади таки закончили обустройство трансформаторной станции для дома Руссова. И уличные «настенные писатели» уже оставили на ней свои «автографы». Тоже, видимо, в «звезды» метят…

Фото Марии Котовой

Читайте нас в Viber! На канале «Коммуналка» рассказываем о коммунальных платежах, тарифах, льготах и субсидиях.
Редакция ПРОФИЛЬ

*Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Выскажите ваше мнение. Это важно.
Подписаться
Сообщать о
guest
0 комментариев
Межтекстовые Отзывы
Посмотреть все комментарии
Еще по теме
Все новости

Выбор редакции
Контакты

Вы стали свидетелем важного события и у вас есть чем поделится с редакцией? Пишите нам, мы обязательно свяжемся с вами.

Адрес:

65058, г. Одесса
ул. Маршала Говорова, 2
офис 314

Телефоны:

+38 (048) 734-22-77
+38 (048) 748-02-99
mail.centrmedia@gmail.com

Мы в сети
Наши партнеры
   
  • Работа
  • Туризм
  • Всемирный клуб одесситов
  • На пенсии
    •    
  •    
Реклама на сайте

Телефоны отдела рекламы: (048) 734-22-77; 050 316 38 92.
E-mail:  gazeta_np@ukr.net

Медиакит

Подписаться на газету можно в любом почтовом отделении города Одессы и Одесской области. Подписной индекс — 96217.

© 2009-2021, Центр медиа. Все права защищены. Использование любых материалов сайта возможно только с активной ссылкой на odessa-life.od.ua
Сообщить об опечатке
Текст, который будет отправлен нашим редакторам:
Отправить